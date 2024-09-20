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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ницца» установила рекорд Лиги 1 по голам в первом тайме

20 Сентября 2024 • 22:54 Комментировать
Ницца
8:0
Сент-Этьен
окончен

«Ницца» сокрушила «Сент-Этьен» в первом тайме поединка пятого тура чемпионата Франции.

Уже к 7-й минуте на табло горел счёт 2:0, а на 24-й, 26-й, 36-й и 39-й мяч вновь оказывался в сетке ворот гостей. По сведениям Opta, «Ницца» установила современный рекорд Лиги 1: впервые с начала 21 века команде удалось забить шесть голов в первом тайме матча высшего французского дивизиона.

Следить за дальнейшими событиями встречи «Ниццы» с «Сент-Этьеном» можно на сайте LiveResult.ru – там проходит текстовая онлайн-трансляция.

В случае победы «орлята» расположатся на пятой строчке в таблице с семью набранными очками, в то время как «Сент-Этьен» будет 16-м с тремя баллами.

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