Сафонов должен снова сыграть за «ПСЖ» - Доннарумма лечится

На официальном сайте «ПСЖ» появилась информация о состоянии здоровья некоторых футболистов. Стоит отметить, что голкипер Джанлуиджи Доннарумма продолжает лечение после полученного повреждения.

Таким образом, российский вратарь Матвей Сафонов наверняка сыграет за «ПСЖ» и в субботнем матче чемпионата Франции против «Реймса».

Как известно, из-за повреждения Доннаруммы Сафонов дебютировал за «ПСЖ» в среду в матче первого тура Лиги чемпионов против «Жироны». Парижане победили на своём поле с минимальным счётом 1:0.

Матч «Реймс» - «ПСЖ» стартует 21 сентября в 22:00 по московскому времени.