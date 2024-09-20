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Футболист «Монако» похвалил Головина

20 Сентября 2024 • 14:35 Комментировать
Монако
...
Гавр
1 1.37 X 5.10 2 8.00
22.09 16:00

Хавбек «Монако» Элиссе Бен Сехир отреагировал на победу своей команды в матче против «Барселоны».

Как считает Элиссе, в таком результате ничего удивительного нет, ведь у них качественная и опытная команда. Также футболист «Монако» высказался об игре Александра Головина.

«Нет, это не подвиг. С чего бы это? Мы способны обыгрывать большие команды. Мы показали это в чемпионате. В атаке у нас есть Головин, который умеет делать очень хорошие передачи. Благодаря этому впереди мы становимся гораздо опаснее», -  цитирует футболиста официальный сайт «Монако».

Ранее мы писали мнение Александра Головина о прошедшем матче против «Барселоны». 

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Монако Александр Головин Элиссе Бен Сехир ещё теги

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