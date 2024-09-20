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Чемпионат Франции. Лига 1

Полузащитник «Монако» заявил, что команда будет бороться за титул

20 Сентября 2024 • 12:53 Комментировать
Монако
...
Гавр
1 1.37 X 5.10 2 8.00
22.09 16:00

Атакующий полузащитник «Монако» Магнес Аклиуш рассказал о целях команды в новом сезоне.

Магнес заявил о том, что ее задача - вернуть «Монако» на вершину и побороться за титул. Кроме того, в клубе ставят цель играть в Лиге чемпионов каждый год. Стоит отметить, что французский коллектив не мог выйти в групповую стадию главного европейского турнира на протяжении пяти лет.

«Наша миссия - вернуть «Монако» на место. Это четкая цель. «Монако» должен играть в Лиге чемпионов каждый сезон. Мы хотим наслаждаться выступлением в этом турнире. В чемпионате мы нацелены на титул», -  приводит слова Аклиуша Cbs Sports.

Ранее мы писали мнение Александра Головина о прошедшем матче против «Барселоны». Футболисты «Монако» переиграли «сине-гранатовых» со счетом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Магнес Аклиуш

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