Полузащитник «Монако» заявил, что команда будет бороться за титул

Атакующий полузащитник «Монако» Магнес Аклиуш рассказал о целях команды в новом сезоне.

Магнес заявил о том, что ее задача - вернуть «Монако» на вершину и побороться за титул. Кроме того, в клубе ставят цель играть в Лиге чемпионов каждый год. Стоит отметить, что французский коллектив не мог выйти в групповую стадию главного европейского турнира на протяжении пяти лет.

«Наша миссия - вернуть «Монако» на место. Это четкая цель. «Монако» должен играть в Лиге чемпионов каждый сезон. Мы хотим наслаждаться выступлением в этом турнире. В чемпионате мы нацелены на титул», - приводит слова Аклиуша Cbs Sports.

Ранее мы писали мнение Александра Головина о прошедшем матче против «Барселоны». Футболисты «Монако» переиграли «сине-гранатовых» со счетом 2:1.