Не игравший полтора года футболист «ПСЖ» скоро вернётся к тренировкам с командой

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Преснель Кимпембе продолжает восстановление после тяжёлой травмы.

Француз повредил ахиллово сухожилие ещё в феврале 2023 года. С тех пор игрок – на тот момент 27-летний, а теперь уже 29-летний – не принял участие ни в одном матче. Как сообщает журналист Марк Мешенуа, возвращение Кимпембе к тренировкам в общей группе запланировано на середину октября. Пока неясно, когда центрбек будет готов выйти на поле.

Преснель Кимпембе провёл 236 матчей за первую команду парижского гранда, отметившись тремя забитыми голами и двумя результативными передачами. Контракт футболиста с клубом рассчитан до середины 2026 года.