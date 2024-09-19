Капелло высказался о перспективах Сафонова в конкуренции с Доннаруммой

Известный тренер Фабио Капелло высказался о перспективах российского вратаря Матвея Сафонова. Как известно, в среду Сафонов дебютировал за «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов против «Жироны».

«Матч «ПСЖ» с «Жироной» в Лиге чемпионов не удалось посмотреть. Но я думаю, что Сафонову будет трудно выиграть конкуренцию у Доннаруммы», - цитирует Капелло Metaratings.

Напомним, что «ПСЖ» обыграл «Жирону» со счётом 1:0, то есть Сафонов в дебютном матче смог не пропустить.

Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» в летнее трансферное окно из «Краснодара». В прессе писали о том, что гранд Лиги 1 заплатил за игрока 20 миллионов евро.