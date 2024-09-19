Тренер «ПСЖ» Энрике: «Да, у нас есть звезда»

В летнее трансферное окно из «ПСЖ» ушёл нападающий Килиан Мбаппе. Тренер Луис Энрике заявил, что теперь звездой парижан является вся команда в целом.

«Да, у нас есть звезда. Звезда, которая сияет ярче всего остального, это команда. Команда – это звезда. Это потрясающе. Это чувство, которое я пытаюсь привить своим футболистам. Вы видите это на поле – один за всех и все за одного, как три мушкетёра. Это чудесно в командном виде спорта», - слова Энрике приводит бразильский филиал TNT Sports.

Напомним, что в среду вечером «ПСЖ» на своём поле обыграл «Жирону» со счётом 1:0 в первом туре Лиги чемпионов.