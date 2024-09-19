Болельщикам «Марселя» запретили посещать ближайший матч против «Лиона»

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен издал официальный указ, согласно которому фанаты «Марселя» не смогут посетить гостевой матч против «Лиона».

В прошлом сезоне дерби закончилось тем, что игру пришлось перенести на нейтральное поле. Болельщики «Марселя» напали на автобус футболистов «Лиона» и даже разбили стекло.

«Существует серьезный риск столкновения между болельщиками двух клубов. В результате некоторые фанаты становятся нарушителями общественного порядка и демонстрируют девиантное поведение. Обычно эти игры завершаются драками между болельщиками. С насилием сталкиваются сотрудники правоохранительных органов, а также фанаты могут применять пиротехнические средства», - приводит слова Дарманена Journal officiel.