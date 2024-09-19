Тренер сборной России: Сафонов может потеснить Доннарумму в «ПСЖ»

Матвей Сафонов дебютировал за «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов против «Жироны», поскольку Джанлуиджи Доннарумма не сыграл из-за проблем со здоровьем. Сафонов смог отстоять на ноль – «ПСЖ» победил со счётом 1:0.

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов уверен в том, что Сафонов может стать основным голкипером в парижской команде.

«Что касается Доннаруммы, то вчерашний матч даст уверенности Матвею – всё в его руках. Думаю, когда итальянец выздоровеет, а Сафонов будет показывать хороший уровень, то место в основе «ПСЖ» будет за нашим вратарем», - цитирует Кафанова Sport24.

Ближайший матч Лиги 1 «ПСЖ» проведёт в субботу, 21 сентября, - против «Реймса» на выезде.