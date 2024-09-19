Мостовой считает, что Сафонов никогда не выиграет РПЛ

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой считает, что голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов уже не станет чемпионом России.

«Скорее всего, Сафонов никогда не станет чемпионом России. Он будет играть в Европе, подписывая долгосрочные контракты», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

По словам эксперта, многие считают, что если ты пятикратный чемпион России, то лучше Головина, но это не так.

Минувшим летом 25-летний Сафонов покинул «Краснодар» и стал новым игроком «ПСЖ». Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

18 сентября вратарь дебютировал за французский гранд в матче Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0).