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Мостовой считает, что Сафонов никогда не выиграет РПЛ

19 Сентября 2024 • 15:13 Комментировать
Реймс
...
ПСЖ
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21.09 22:00

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой считает, что голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов уже не станет чемпионом России.

«Скорее всего, Сафонов никогда не станет чемпионом России. Он будет играть в Европе, подписывая долгосрочные контракты», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

По словам эксперта, многие считают, что если ты пятикратный чемпион России, то лучше Головина, но это не так.

Минувшим летом 25-летний Сафонов покинул «Краснодар» и стал новым игроком «ПСЖ». Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

18 сентября вратарь дебютировал за французский гранд в матче Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0).

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