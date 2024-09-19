Плясунов рассказал, какими чемпионатами в детстве интересовался Головин

Александр Плясунов, который является первым тренером хавбека «Монако» Александра Головина, ответил на вопрос о том, где в детстве хотел оказаться его подопечный.

«Не помню, в какой клуб из Европы хотел перейти Саша в детстве. Но он интересовался английским и испанским чемпионатами», — рассказал Плясунов «Чемпионату».

Напомним, Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне россиянин принял участие в двух играх чемпионата Франции, в которых не смог отметиться результативными действиями.

19 сентября «Монако» примет «Барселону». Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры первого тура Лиги чемпионов. Начало — в 22:00 по мск.