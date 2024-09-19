Булыкин: «Сафонов мечтает составить конкуренцию Доннарумме»

Бывший игрок «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился мнением о перспективах вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Мы уже видели Лунина в «Реале». Думаю, Сафонов тоже мечтает выходить на поле, выглядеть хорошо и где-то составить конкуренцию Джанлуиджи Доннарумме за место в стартовом составе», — цитирует Булыкина «Газета.Ру».

Напомним, 18 сентября российский голкипер дебютировал за «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов с «Жироной». За 90 минут игры Сафонов не пропустил ни одного гола, а его команда одержала победу со счетом 1:0.

Следующий матч «ПСЖ» проведет 21 сентября против «Реймса». Начало игры пятого тура чемпионата Франции запланировано на 22:00 по мск.