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Чемпионат Франции. Лига 1

Булыкин: «Сафонов мечтает составить конкуренцию Доннарумме»

19 Сентября 2024 • 13:17 Комментировать
Реймс
...
ПСЖ
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21.09 22:00

Бывший игрок «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился мнением о перспективах вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Мы уже видели Лунина в «Реале». Думаю, Сафонов тоже мечтает выходить на поле, выглядеть хорошо и где-то составить конкуренцию Джанлуиджи Доннарумме за место в стартовом составе», — цитирует Булыкина «Газета.Ру».

Напомним, 18 сентября российский голкипер дебютировал за «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов с «Жироной». За 90 минут игры Сафонов не пропустил ни одного гола, а его команда одержала победу со счетом 1:0.

Следующий матч «ПСЖ» проведет 21 сентября против «Реймса». Начало игры пятого тура чемпионата Франции запланировано на 22:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов ещё теги

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