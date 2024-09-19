Бен-Йеддер избежал заключения под стражу

Бывший форвард «Монако» Виссам Бен-Йеддер не будет заново арестован.

В ночь с 6 на 7 сентября Виссам в состоянии алкогольного опьянения совершил преступление. Его обвинили в сексуальном насилии и взяли под стражу. В скором времени футболиста отпустили домой. Но он должен держаться ряда строгих правил. Бен-Йеддер не может посещать ночные клубы, с 8 вечера и до 6 утра должен находиться обязательно дома, а также два раза в неделю его посещают сотрудники полиции.

Прокуратура Ниццы обжаловала его освобождение, но ее апелляция ничего не изменила. Снова футболиста под стражу брать не стали.

При этом, по сообщению L'Équipe, Виссаму предстоит не только пройти курс лечения от алкогольной зависимости, но также его ждёт работа с психологами.

Сейчас футболист находится в статусе свободного агента. При этом в прошлом сезоне он показал шикарную статистику. В 34 матчах он забил 20 мячей и отдал две голевые передачи. Во многом его игра помогла «Монако» вернуться в Лигу чемпионов.