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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» оценил дебютный матч Сафонова

19 Сентября 2024 • 09:11 Комментировать

Российский голкипер Матвей Сафонов принял участие в поединке первого тура общего этапа Лиги чемпионов с испанской «Жироной».

«Матвей Сафонов вышел в матче с «Жироной» и провел первую игру в цветах нашей команды. На его счету первый сухой поединок», - говорится в публикации парижского гранда.

Напомним, что поединок между «ПСЖ» и «Жироной» состоялся в столице Франции. Хозяева одержали минимальную победу со счетом 1:0, забив гол в концовке основного времени.

Сафонов перешел в парижский коллектив из «Краснодара» минувшим летом. Трансфер вратаря обошелся чемпиону Франции в 20 миллионов евро.

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