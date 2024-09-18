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Чемпионат Франции. Лига 1

Рабио рассказал о своей форме

18 Сентября 2024 • 18:53 Комментировать
Марсель
2:0
Ницца

Полузащитник «Марселя» Адриен Рабио рассказал о том, в какой он находится сейчас форме.

Рабио признался, что хочет выйти как можно скорее на поле, но сомневается, что в данный момент готов реально помочь команде.

«Я очень много тренировался летом, но думаю, этого недостаточно, чтобы я вышел в игре с «Лионом». Все понимают, какой это важный матч, но я приложу все силы, чтобы начать помогать команде как можно скорее».

Также футболист не считает, что переход в «Марсель» - это понижение. Рабио отметил, что перед командой стоят амбициозные задачи, и для этого в клуб пригласили серьезных футболистов.

«Мой приход сюда - понижение? Это не очень приятная оценка для «Марселя». Проект здесь очень амбициозный, и люди в клубе сделают всё, чтобы добиться поставленных целей», -  цитирует Адриена Gffn.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Адриен Рабио

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