Рабио рассказал о своей форме

Полузащитник «Марселя» Адриен Рабио рассказал о том, в какой он находится сейчас форме.

Рабио признался, что хочет выйти как можно скорее на поле, но сомневается, что в данный момент готов реально помочь команде.

«Я очень много тренировался летом, но думаю, этого недостаточно, чтобы я вышел в игре с «Лионом». Все понимают, какой это важный матч, но я приложу все силы, чтобы начать помогать команде как можно скорее».

Также футболист не считает, что переход в «Марсель» - это понижение. Рабио отметил, что перед командой стоят амбициозные задачи, и для этого в клуб пригласили серьезных футболистов.

«Мой приход сюда - понижение? Это не очень приятная оценка для «Марселя». Проект здесь очень амбициозный, и люди в клубе сделают всё, чтобы добиться поставленных целей», - цитирует Адриена Gffn.