Бен-Йеддеру предстоит пройти курс лечения от алкоголизма

Бывший одноклубник Головина и один из лучших форвардов «Монако» Виссам Бен-Йеддер может пройти курс лечения от алкогольной зависимости.

Известный футболист в ночь с 6 на 7 сентября совершил преступление. Игрока арестовали, и Виссам был обвинен в сексуальном насилии в состоянии алкогольного опьянения. 15 октября должен состояться суд. Футболиста изначально планировали всё это время держать под стражей, но в итоге решили освободить. Теперь он должен был держаться строгих правил. Ему нельзя посещать бары и ночные клубы. Два раза в неделю игрока посещают сотрудники полиции, и он не имеет право покидать свой дом, начиная с 8 вечера и до 6 утра. Также Бен-Йеддер согласился пройти лечение от алкоголизма.

При этом, по сообщению L’Équipe прокуратура Ниццы оказалась против того, что футболист оставался дома, и завтра утром пройдет заседание суда, на котором будет определенна судьба форварда. Есть вероятность, что футболист будет снова заключен под стражу.