Сафонов в заявке «ПСЖ» на первый матч Лиги чемпионов, Доннарумма - нет

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов имеет большие шансы сыграть против испанской «Жироны» в первом туре Лиги чемпионов УЕФА. Он был включен в заявку команды, об этом рапортует клубная пресс-служба.

Примечательно, что конкурент Сафонова за место в стартовом составе Джанлуиджи Доннарумма не попал в заявочный лист парижан. Таким образом, у Матвея есть все шансы дебютировать за французский гранд.

Поединок между «ПСЖ» и «Жироной» пройдет в среду, 18 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Встреча состоится на стадионе «Парк де Пренс» в столице Франции.