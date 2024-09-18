Каборе оценил шансы Сафонова против Доннаруммы

Экс-футболист «Краснодара» Шарль Каборе высказался о перспективах российского вратаря Матвея Сафонова во французском «ПСЖ».
«У Сафонова могут возникнуть трудности, потому что Доннарумма - футболист с громким именем. В Европе иногда важнее имя, чем талант. Но думаю, что Сафонов может составить ему конкуренцию», - передает слова Каборе Metaratings.ru.
Напомним, что Сафонов перебрался в парижский гранд из «Краснодара» минувшим летом. За его трансфер французский чемпион заплатил 20 миллионов евро. Матвей может сыграть за «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов против испанской «Жироны».
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