Маркиньос высказался о главном тренере «ПСЖ» Энрике

Центральный защитник французского «ПСЖ» Маркиньос высказался о наставнике команды Луисе Энрике.
«Команда все больше и больше привыкает к философии Энрике. Это можно назвать не началом нового сезона, а продолжением прошлого. Вы сможете убедиться в этом, когда увидите нашу игру. Наш клуб стремится к прогрессу», - передает слова Маркиньоса пресс-служба УЕФА.
Сегодня, 18 сентября, парижский гранд встретится с испанской «Жироной» в рамках первого тура Лиги чемпионов УЕФА. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.
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