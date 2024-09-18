Маркиньос высказался о главном тренере «ПСЖ» Энрике

«Команда все больше и больше привыкает к философии Энрике. Это можно назвать не началом нового сезона, а продолжением прошлого. Вы сможете убедиться в этом, когда увидите нашу игру. Наш клуб стремится к прогрессу», - передает слова Маркиньоса пресс-служба УЕФА.