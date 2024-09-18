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Маркиньос высказался о главном тренере «ПСЖ» Энрике

18 Сентября 2024 • 08:27 Комментировать

Центральный защитник французского «ПСЖ» Маркиньос высказался о наставнике команды Луисе Энрике.

«Команда все больше и больше привыкает к философии Энрике. Это можно назвать не началом нового сезона, а продолжением прошлого. Вы сможете убедиться в этом, когда увидите нашу игру. Наш клуб стремится к прогрессу», - передает слова Маркиньоса пресс-служба УЕФА.

Сегодня, 18 сентября, парижский гранд встретится с испанской «Жироной» в рамках первого тура Лиги чемпионов УЕФА. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.

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ПСЖ Маркиньос Луис Энрике ещё теги
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