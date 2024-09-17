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Чемпионат Франции. Лига 1

Рабио завершил переход в «Марсель» официально

17 Сентября 2024 • 19:14 Комментировать

Полузащитник Адриен Рабио завершил переход в «Марсель». 29-летний футболист подписал трудовое соглашение с провансальским клубом после успешного прохождения медицинского обследования. В пресс-релизе «Марсель» срок контракта не раскрывает. При этом в прессе пишут о том, что договор рассчитан до середины 2026 года.

В «Марсель» Рабио перешёл в статусе свободного агента. Этим летом у полузащитника истёк срок контракта с «Ювентусом».

За «Ювентус» Рабио будет играть под номером 25. На текущий момент команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции.

Рабио не перешёл в «Атлетико» из-за мамы

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