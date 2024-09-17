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Чемпионат Франции. Лига 1

Рабио прошёл обследование для «Марселя»

17 Сентября 2024 • 15:04 Комментировать

Полузащитник Адриен Рабио возвращается во французский футбол. В социальных сетях появилась информация о том, что 29-летний футболист уже прошёл медицинское обследование для «Марселя».

Рабио переходит в «Марсель» вне трансферного окна как свободный агент. Полузащитник не имел клуба несколько месяцев после истечения срока контракта с «Ювентусом» минувшим летом.

Ранее в чемпионате Франции Адриен Рабио поиграл за «ПСЖ» и «Тулузу».

«Марсель» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда набрала 10 очков в четырёх турах.

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