Раскрыта зарплата Сафонова в «ПСЖ»

В летнее трансферное окно голкипер Матвей Сафонов перебрался из «Краснодара» в «ПСЖ». В прессе писали о том, что за трансфер российского футболиста гранд Лиги 1 заплатил 20 миллионов евро.

Как сообщает L’Equipe, в «ПСЖ» Сафонов зарабатывает приблизительно 400 тысяч евро в месяц. Для сравнения, основной голкипер команды Джанлуиджи Доннарумма получает почти 850 тысяч евро ежемесячно.

Отмечается, что в прошлом сезоне второй вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас зарабатывает примерно 572 тысячи евро в месяц.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт в среду, 18 сентября, - против «Жироны» в Лиге чемпионов.