Сафонов хочет свергнуть Доннарумму в «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не хочет оставаться резервным голкипером французского гранда, об этом рапортует Get French Footballl News.

Согласно данным источника, российский голкипер получит шанс в предстоящем матче первого тура Лиги чемпионов УЕФА против испанской «Жироны». Сафонов хочет выступить как можно лучше и заставить тренерский штаб «ПСЖ» пересмотреть его положение в команде. Напомним, что первым номером французского клуба является итальянец Джанлуиджи Доннарумма.

Матвей перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» минувшим летом за 20 миллионов евро. Он пока не сыграл ни одного официального матча.