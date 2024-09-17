Дембеле – третий по средней оценке среди всех игроков топ-5 лиг

Вингер «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле показывает уверенную игру на старте сезона.

27-летний француз отметился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами в четырёх матчах нынешнего розыгрыша Лиги 1 – известный статический портал WhoScored оценивает его выступление в 8,39 баллов. Это третий показатель среди всех футболистов пяти ведущих европейских чемпионатов после Эрлинга Холанна из «Манчестер Сити» (8,79) и Ламина Ямаля из «Барселоны» (8,53).

Четвёртое место в рейтинге занимает Дани Ольмо из всё той же «Барселоны» – 8,36. Замыкает пятёрку лучших форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн – 8,26.