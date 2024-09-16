Рабио объяснил решение перейти в «Марсель»

Полузащитник Адриен Рабио прилетел во Францию для подписания контракта с «Марселем».

Вечером вторника клуб объявил о договорённости с бывшим футболистом «Ювентуса», которая вступит в силу после прохождения медосмотра.

«Я не ожидал увидеть здесь столько болельщиков, – высказывается Рабио, приземлившийся во Франции. – Поначалу переход казался маловероятным, но я много обсуждал проект с Мехди Бенатиа, также были переговоры с Роберто де Дзерби, прежде чем я ответил согласием. Наша цель – побеждать, чтобы вернуться в Лигу чемпионов. Мне не терпится провести первую тренировку и сыграть на «Велодроме», – заявил в интервью RMC Sport 29-летний француз.