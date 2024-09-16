«Марсель» назначил медосмотр Рабио

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабио близок к тому, чтобы вернуться в Лигу 1, где ранее выступал за столичный «ПСЖ». По информации от журналиста Фабрицио Романо, «Марсель» назначил футболисту медосмотр.

Инсайдер сообщает, что в ближайшее время Рабио должен подписать с командой Роберто де Дзерби двухлетний контракт. Адриену понравился проект, который представил ему итальянский специалист.

Напомним, Рабио ранее выступал за туринский «Ювентус», который не стал продлевать контракт с футболистом и отпустил его на правах свободного агента. Адриен мог перебраться в клубы из Английской премьер-лиги, но «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» не стали удовлетворять запросы по зарплате игрока.