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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» назначил медосмотр Рабио

16 Сентября 2024 • 10:17 Комментировать
Лион
...
Марсель
22.09 21:45

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабио близок к тому, чтобы вернуться в Лигу 1, где ранее выступал за столичный «ПСЖ». По информации от журналиста Фабрицио Романо, «Марсель» назначил футболисту медосмотр.

Инсайдер сообщает, что в ближайшее время Рабио должен подписать с командой Роберто де Дзерби двухлетний контракт. Адриену понравился проект, который представил ему итальянский специалист.

Напомним, Рабио ранее выступал за туринский «Ювентус», который не стал продлевать контракт с футболистом и отпустил его на правах свободного агента. Адриен мог перебраться в клубы из Английской премьер-лиги, но «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» не стали удовлетворять запросы по зарплате игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Адриен Рабио

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ЛИОН МАРСЕЛЬ
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