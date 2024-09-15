Рабио хотел бороться за победу в Лиге чемпионов, но перешёл в клуб, который в ней не участвует

Адриен Рабио договорился с «Марселем». Пресс-служба клуба Лиги 1 официально анонсировала скорый переход француза. Любопытно, что после ухода хавбека из «Ювентуса» его мать (и по совместительству агент) заявляла в интервью L'Equipe о намерении игрока перейти в клуб, который ведёт борьбу за победу в Лиге чемпионов. «Марсель» не участвует в текущем розыгрыше турнира, поскольку завершил прошлую кампанию на восьмом месте в чемпионате Франции.

Команда Роберто де Дзерби начала новый сезон с трёх побед и одной ничьей в четырёх поединках. Выше «Олимпика» в турнирной таблице располагается только «ПСЖ», победивший по всех встречах.