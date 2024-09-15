«Ланс» с «Лионом» не порадовали засчитанными голами

«Ланс» и «Лион» на равных играли в матче пятого тура Лиги 1. Все опасные моменты шли от Гифта Орбана, в его активе хороший удар головой, но неточный, а также два удара в цель на 12-й минуте каждого тайма, но арбитр отменял голы по причине офсайда.
У «Ланса» восемь очков и четвертое место, у соперника четвертый балл и 12-я строчка.
Протокол игры
Самба Брис•Гради Жонатан•Хусанов Абдукодир•Медина Факундо•Франковски Пшемыслав•Мачадо Дейвер•Томассон Адриен85' (Зарури Анасс (85') •Диуф Энди86' (Эль-Айнауи Нейл (86') •Коста Давид59' (Оджедиран Хамзат (59') •Сотока Флориан85' (Сатриано Мартин (85') •Саид Уэсли70' (Ласкари Реми Лебо (70')
Запасные: Сарр Маланг•Агилар Рубен•Коффи Херве
Перри Лукас•Мата Клинтон•Чалета-Цар Дуе•Ньякат Мусса•Мэйтленд-Найлс Эйнсли•Какере Максанс•Матич Неманья89' (Тессманн Таннер (89') •Толиссо Корентен66' (Верету Жордан (66') •Абнер81' (Фофана Малик (81') •Орбан Гифт65' (Микаутадзе Жорж (65') •Ляказетт Александр
15 сентября. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
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