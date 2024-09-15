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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ланс» с «Лионом» не порадовали засчитанными голами

15 Сентября 2024 • 23:40 Комментировать
Ланс
0:0
Лион
окончен

«Ланс» и «Лион» на равных играли в матче пятого тура Лиги 1. Все опасные моменты шли от Гифта Орбана, в его активе хороший удар головой, но неточный, а также два удара в цель на 12-й минуте каждого тайма, но арбитр отменял голы по причине офсайда.

У «Ланса» восемь очков и четвертое место, у соперника четвертый балл и 12-я строчка.

Протокол игры  
Ланс0:0Лион
Самба БрисГради ЖонатанХусанов АбдукодирМедина ФакундоФранковски ПшемыславМачадо ДейверТомассон Адриен 85' (Зарури Анасс ( 85') Диуф Энди 86' (Эль-Айнауи Нейл ( 86') Коста Давид 59' (Оджедиран Хамзат ( 59') Сотока Флориан 85' (Сатриано Мартин ( 85') Саид Уэсли 70' (Ласкари Реми Лебо ( 70')
Запасные: Сарр МалангАгилар РубенКоффи Херве
Перри ЛукасМата КлинтонЧалета-Цар ДуеНьякат МуссаМэйтленд-Найлс ЭйнслиКакере МаксансМатич Неманья 89' (Тессманн Таннер ( 89') Толиссо Корентен 66' (Верету Жордан ( 66') Абнер 81' (Фофана Малик ( 81') Орбан Гифт 65' (Микаутадзе Жорж ( 65') Ляказетт Александр
Запасные: Нуама ЭрнестТальяфико НиколасБенрахма СаидОмари ВармедДескамп Реми
15 сентября. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
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Уверенная ставка и прогноз на матч Ланс — Лион чемпионата Франции — 15 сентября 2024
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