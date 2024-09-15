«Ланс» с «Лионом» не порадовали засчитанными голами

«Ланс» и «Лион» на равных играли в матче пятого тура Лиги 1. Все опасные моменты шли от Гифта Орбана, в его активе хороший удар головой, но неточный, а также два удара в цель на 12-й минуте каждого тайма, но арбитр отменял голы по причине офсайда.

У «Ланса» восемь очков и четвертое место, у соперника четвертый балл и 12-я строчка.