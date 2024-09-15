«Марсель» объявил о переходе Рабио

В «Марселе» подтвердили договорённость с полузащитником Адриеном Рабио.

29-летний футболист пополнит ряды «провансальцев» на правах свободного агента. Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с французом уже согласован – он примерит футболку «Олимпика», когда пройдёт медосмотр.

По сведениям различных источников, договор Адриена Рабио с «Марселем» будет рассчитан до середины 2026 года.

Прежний клуб хавбека – «Ювентус». Цвета туринцев игрок представлял на протяжении пяти лет. До отъезда в Италию Рабио выступал на родине за «Пари Сен-Жермен».

«Марсель» занимает вторую строчку в турнирной таблице Лиги 1 с десятью набранными очками после четырёх сыгранных туров.