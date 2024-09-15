Романо: «Марсель» завершит подписание Рабио в течение 48 часов»

«Марсель» намерен закрыть сделку по переходу полузащитника Адриена Рабио в ближайшее время.

Во французском клубе уверены, что подписание 29-летнего игрока будет оформлено в течение ближайших 48 часов, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Сторонам осталось лишь согласовать последние детали.

По некоторым данным, француз подпишет с «Олимпиком» контракт, рассчитанный на два года.

В подписании Адриена Рабио ранее были заинтересованы представители Английской премьер-лиги и турецкой Суперлиги. Хавбек находится в статусе свободного агента с июля, когда подошёл к концу его договор с «Ювентусом».