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Романо: «Марсель» завершит подписание Рабио в течение 48 часов»

15 Сентября 2024 • 22:29 Комментировать
Лион
...
Марсель
22.09 21:45

«Марсель» намерен закрыть сделку по переходу полузащитника Адриена Рабио в ближайшее время.

Во французском клубе уверены, что подписание 29-летнего игрока будет оформлено в течение ближайших 48 часов, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Сторонам осталось лишь согласовать последние детали.

По некоторым данным, француз подпишет с «Олимпиком» контракт, рассчитанный на два года.

В подписании Адриена Рабио ранее были заинтересованы представители Английской премьер-лиги и турецкой Суперлиги. Хавбек находится в статусе свободного агента с июля, когда подошёл к концу его договор с «Ювентусом».

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Романо: «Марсель» завершит подписание Рабио в течение 48 часов»
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ЛИОН МАРСЕЛЬ
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