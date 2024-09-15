Рабио близок к переходу в новый клуб

Полузащитник Адриен Рабио находится в шаге от подписания контракта с «Марселем».

Переговоры между 29-летним игроком и французским клубом находятся на продвинутой стадии. Как информирует FootMercato, если не произойдёт ничего непредвиденного, хавбек пополнит ряды «провансальцев» на правах свободного агента.

Адриен Рабио покинул «Ювентус» по окончании прошлого сезона, решив не продлевать контракт с туринцами после пяти лет выступления за команду. Ранее француз играл на родине за «ПСЖ».

Интерес к футболисту также приписывался английским «Манчестер Юнайтед», «Арсеналу» и «Тоттенхэму».