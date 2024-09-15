«Ренн» устроил разгром «Монпелье»

В четвёртом туре Лиги 1 неудачно стартовавший «Ренн» играл дома против «Монпелье», обладателя худшей обороны соревнований.

Людовик Блас уже на 24-й минуте стал автором, как оказалось, победного гола. Еще до перерыва отличился Арно Мюинга, нанеся меткий удар головой. Второй тайм начался с результативной попытки Акора Адамча, но ВАР отменил ее - вне игры. А вот Альберт Грёнбек забил по правилам - 3:0.

«Ренн» вышел на шестое место с шестью очками, у соперника только одно очко и второе место с конца.