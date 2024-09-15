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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ренн» устроил разгром «Монпелье»

15 Сентября 2024 • 18:14 Комментировать
Ренн
3:0
Монпелье

В четвёртом туре Лиги 1 неудачно стартовавший «Ренн» играл дома против «Монпелье», обладателя худшей обороны соревнований.

Людовик Блас уже на 24-й минуте стал автором, как оказалось, победного гола. Еще до перерыва отличился Арно Мюинга, нанеся меткий удар головой. Второй тайм начался с результативной попытки Акора Адамча, но ВАР отменил ее - вне игры. А вот Альберт Грёнбек забил по правилам - 3:0.

«Ренн» вышел на шестое место с шестью очками, у соперника только одно очко и второе место с конца.

Протокол игры  
Ренн3:0Монпелье
(1:0) Блас Людовик24'  
(2:0) Мюинга Арно35'  
(3:0) Грёнбек Альберт60'  
Манданда СтивХатебур ХансВу КристоферСейду Алиду  8'Ассиньон ЛоренсМатусива Азор 89' (Джеймс Джордан ( 89') Сантамария БатистТрюффер Адриен 82' (Камара Глен ( 82') Блас Людовик 82' (Нагида Махамаду ( 82') Мюинга Арно 68' (Жота Серран ( 68') Грёнбек Альберт 68' (Гуйри Амин ( 68')
Запасные: Галлон ГотьеФайе МикаилАхамада НауируМейстер Хенрик
Лекомт БенжаменТшато Энзо 88' (Шеннахи Тео ( 88') Джодич Стефан  85'Модибо Саньян  22'Сако ФалаеНзингула Рабби  79' 86' (Хазри Вахби ( 86') Фаяд Халил 67' (Иссуфу Янис ( 67') Норден АрноСаванье ТежиКулибали Танги 67' (Ферри Жордан ( 67') Адамс Акор
Запасные: Барес ГабриэльОмерагич БечирБерто Димитри
15 сентября. Стадион "Роазон Парк".
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Евро-Футбол.Ру,
Ренн Монпелье

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Ставка и прогноз на матч Ренн — Монпелье чемпионата Франции — 15 сентября 2024
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