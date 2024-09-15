«Ренн» устроил разгром «Монпелье»

В четвёртом туре Лиги 1 неудачно стартовавший «Ренн» играл дома против «Монпелье», обладателя худшей обороны соревнований.
Людовик Блас уже на 24-й минуте стал автором, как оказалось, победного гола. Еще до перерыва отличился Арно Мюинга, нанеся меткий удар головой. Второй тайм начался с результативной попытки Акора Адамча, но ВАР отменил ее - вне игры. А вот Альберт Грёнбек забил по правилам - 3:0.
«Ренн» вышел на шестое место с шестью очками, у соперника только одно очко и второе место с конца.
Протокол игры
|(1:0) Блас Людовик24'
|(2:0) Мюинга Арно35'
|(3:0) Грёнбек Альберт60'
Манданда Стив•Хатебур Ханс•Ву Кристофер•Сейду Алиду• 8'Ассиньон Лоренс•Матусива Азор89' (Джеймс Джордан (89') •Сантамария Батист•Трюффер Адриен82' (Камара Глен (82') •Блас Людовик82' (Нагида Махамаду (82') •Мюинга Арно68' (Жота Серран (68') •Грёнбек Альберт68' (Гуйри Амин (68')
Запасные: Галлон Готье•Файе Микаил•Ахамада Науиру•Мейстер Хенрик
Лекомт Бенжамен•Тшато Энзо88' (Шеннахи Тео (88') •Джодич Стефан• 85'Модибо Саньян• 22'Сако Фалае•Нзингула Рабби 79'86' (Хазри Вахби (86') •Фаяд Халил67' (Иссуфу Янис (67') •Норден Арно•Саванье Тежи•Кулибали Танги67' (Ферри Жордан (67') •Адамс Акор
Запасные: Барес Габриэль•Омерагич Бечир•Берто Димитри
15 сентября. Стадион "Роазон Парк".
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