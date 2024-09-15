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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» достаточно легко переиграл «Брест»

15 Сентября 2024 • 00:04 Комментировать
ПСЖ
3:1
Брест

Застрявший в нижней части таблицы Лиги 1, участник Лиги чемпионов, «Брест» ничего не смог противопоставить «ПСЖ».

Абдалла Сима с левого фланга навесил в центр штрафной, Людовик Ажорк готовился пробить головой по воротам, но его за футболку дёрнул Нуну Мендеш - пенальти. Ромен дель Кастильо направил мяч по центру, а голкипер прыгнул влево - 0:1. На 42-й минуте Марко Асенсио получил мяч у левого края штрафной и выполнил филигранный навес к дальней штанге на открытого Усмана Дембеле, который головой с близкого расстояния пробил мимо вратаря в цель - 1:1. Гол забили парижане, но он отменён из-за офсайда - Асенсио после отличного разрезающего паса от Жоау Невеша левее центра выскочил на рандеву с голкипером и аккуратно перекинул вратаря, но в очевидном положении вне игры находился испанец.

Ашраф Хакими с правого фланга прострелил в центр к радиусу штрафной на Фабиана Руиса, который с 17 метров идеально пробил в левый верхний угол - 2:1. Еще атака, и Рандаль Коло-Муани по центру ворвался в штрафную соперника и пробил по воротам, но защитник заблокировал эту попытку, однако мяч отскочил к Дембеле, который с 12 метров спокойно «уложил» снаряд в левый нижний угол - 3:1.

«ПСЖ» идет без потерь и уверенно лидирует. Соперник - четвертый с конца.

Протокол игры  
ПСЖ3:1Брест
  29'Дель Кастильо Ромен (0:1)
(1:1) Дембеле Усман42'  
(2:1) Руис Фабиан73'  
(3:1) Дембеле Усман74'  
Доннарумма ДжанлуиджиХакими АшрафШкриньяр МиланБералдо Лукас  26'Мендеш Нуну  28' 63' (Пачо Вильям ( 63') Кан-Ин ЛиНевеш Жоау 80' (Мбайе Ибраим ( 80') Руис ФабианДембеле Усман 80' (Маюлу Сенни ( 80') Асенсио Марко 71' (Коло-Муани Рандаль ( 71') Баркола Бредли 63' (Дуэ Дезире ( 63')
Запасные: Маркиньос МаркосСафонов МатвейЭль-Аннаш ЮнесЗаге Йорам
Бизот МаркоЛала КенниШардонне Брендан  59'Ле Кардинал ЖюльенАйдара МассадиоКамара Махди  39' 80' (Салах Ибрагим ( 80') Фернандес Эдимилсон 80' (Мартен Жонас ( 80') Маньетти УгоДель Кастильо Ромен 68' (Бальде Мама ( 68') Ажорк Людовик  49' 68' (Думбия Камори ( 68') Сима Абдалла 57' (Перейра-Лаже Матиаш ( 57')
Запасные: Амави ЖорданКудерт ГрегуарКулибали СумайлаН'Диайе Ньякат
14 сентября. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
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