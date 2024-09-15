«ПСЖ» достаточно легко переиграл «Брест»

Застрявший в нижней части таблицы Лиги 1, участник Лиги чемпионов, «Брест» ничего не смог противопоставить «ПСЖ».

Абдалла Сима с левого фланга навесил в центр штрафной, Людовик Ажорк готовился пробить головой по воротам, но его за футболку дёрнул Нуну Мендеш - пенальти. Ромен дель Кастильо направил мяч по центру, а голкипер прыгнул влево - 0:1. На 42-й минуте Марко Асенсио получил мяч у левого края штрафной и выполнил филигранный навес к дальней штанге на открытого Усмана Дембеле, который головой с близкого расстояния пробил мимо вратаря в цель - 1:1. Гол забили парижане, но он отменён из-за офсайда - Асенсио после отличного разрезающего паса от Жоау Невеша левее центра выскочил на рандеву с голкипером и аккуратно перекинул вратаря, но в очевидном положении вне игры находился испанец.

Ашраф Хакими с правого фланга прострелил в центр к радиусу штрафной на Фабиана Руиса, который с 17 метров идеально пробил в левый верхний угол - 2:1. Еще атака, и Рандаль Коло-Муани по центру ворвался в штрафную соперника и пробил по воротам, но защитник заблокировал эту попытку, однако мяч отскочил к Дембеле, который с 12 метров спокойно «уложил» снаряд в левый нижний угол - 3:1.

«ПСЖ» идет без потерь и уверенно лидирует. Соперник - четвертый с конца.