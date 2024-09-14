Головин не отметился голевыми действиями в первом матче после возвращения

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не смог отметиться результативными действиями в матче «Осером».

Встреча четвертого тура чемпионата Франции завершилась крупной победой «Монако» со счетом 3:0. Головин вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле 64 минуты.

Для 28-летнего хавбека данный матч стал первым в текущем сезоне после восстановления от травмы.

На данный момент «Монако» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1, набрав десять очков в четырех турах.

Следующим соперником «Монако» станет «Барселона». Игра первого тура Лиги чемпионов пройдет 19 сентября.