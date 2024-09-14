Головин помог «Монако» разгромить «Осер»

«Монако» не испытал никаких проблем в гостях у «Осера» в матче чемпионата Франции. Уже на восьмой минуте Угловой слева заработал «Монако», последовала подача на ближнюю штангу, и Тило Керер головой пробил по рамке оппонента - от рук голкипера снаряд влетел в цель - 0:1. Подключились гости к атаке по правому флангу, в чужой штрафной принял мяч Вандерсон, который вторым касанием нанес удар в ближний угол - сфера оказалась в сетке - 0:2. Элисс Бен-Сегир убежал по центру на ворота соперника и пробил прямо по центру ворот соперника - попал в голкипера. На 89-й минуте угловой подали гости у ворот соперника, с ударом после навеса справился кипер «Осера», а вот на добивании был первым Денис Закария, который переправил сферу в левую область створа - 0:3.

«Монако» делит первое место с «Марселем», а соперник - четвертое с конца. Александр Головин вышел в старте и провел на поле 63 минуты.