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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин помог «Монако» разгромить «Осер»

14 Сентября 2024 • 22:04 Комментировать
Осер
0:3
Монако
окончен

«Монако» не испытал никаких проблем в гостях у «Осера» в матче чемпионата Франции. Уже на восьмой минуте Угловой слева заработал «Монако», последовала подача на ближнюю штангу, и Тило Керер головой пробил по рамке оппонента - от рук голкипера снаряд влетел в цель - 0:1. Подключились гости к атаке по правому флангу, в чужой штрафной принял мяч Вандерсон, который вторым касанием нанес удар в ближний угол - сфера оказалась в сетке - 0:2. Элисс Бен-Сегир убежал по центру на ворота соперника и пробил прямо по центру ворот соперника - попал в голкипера. На 89-й минуте угловой подали гости у ворот соперника, с ударом после навеса справился кипер «Осера», а вот на добивании был первым Денис Закария, который переправил сферу в левую область створа - 0:3.

«Монако» делит первое место с «Марселем», а соперник - четвертое с конца. Александр Головин вышел в старте и провел на поле 63 минуты.

Протокол игры  
Осер0:3Монако
  8'Керер Тило (0:1)
  25'Вандерсон V (0:2)
  89'Закария Денис (0:3)
Леон ДонованДиоманде СиналиЖубал Мендес  45'Ошо Гэбриэл  13'Жоли Поль 85' (Диуссе Ассан ( 85') Акпа КлеманТраоре ХамедОвусу Элиша  43' 72' (Онаиву Адо ( 72') Равелсон Райан 71' (Дануа Кевин ( 71') Синайоко Лассин 85' (Зоссу Аристид ( 85') Перрен Гаэтан 71' (Айе Флориан ( 71')
Запасные: Пелленар ТеоДе Перчин ТеоБейр ТелониусМадди Эрос
Кён ФилиппВандерсон V 88' (Тезе Джордан ( 88') Керер ТилоСалису МохаммедКайо ЭнрикеКамара Ламин 90' (Синго Вилфред ( 90') Закария ДенисАклиуш Магнес 83' (Магасса Сунгуту ( 83') Головин Александр 64' (Иленикена Джордж ( 64') Бен-Сегир Элисс 64' (Балогун Фоларин ( 64') Эмболо Брель 64' (Минамино Такуми ( 64')
Запасные: Уаттара КассумМависса КристианЛьенар Янн
14 сентября. Стадион "Аббе-Дешам" (Осер).
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