Сафонов снова оказался на скамейке запасных «ПСЖ» на матч Лиги 1

Пресс-служба парижан опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем поединке. Дебют российского вратаря Матвея Сафонова снова отложили — игрок оказался на скамейке запасных.

Стартовый состав «ПСЖ»: Доннарумма (вр), Хакими, Бералдо, Шкриньяр, Нуну Мендеш, Фабиан, Жоау Невеш, Асенсио, Дембеле, Баркола, Кан-Ин.

Начало матча между «ПСЖ» и «Брестом» запланировано на 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.