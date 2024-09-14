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Чемпионат Франции. Лига 1

Сафонов снова оказался на скамейке запасных «ПСЖ» на матч Лиги 1

14 Сентября 2024 • 21:25 Комментировать
ПСЖ
0:0
Брест
1 1.30 X 6.00 2 10.00
1-й тайм

Пресс-служба парижан опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем поединке. Дебют российского вратаря Матвея Сафонова снова отложили — игрок оказался на скамейке запасных.

Стартовый состав «ПСЖ»: Доннарумма (вр),  Хакими, Бералдо, Шкриньяр, Нуну Мендеш, Фабиан, Жоау Невеш, Асенсио, Дембеле, Баркола, Кан-Ин.

Начало матча между «ПСЖ» и «Брестом» запланировано на 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

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ПСЖ БРЕСТ
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