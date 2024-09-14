«Марсель» уверенно обыграл «Ниццу» и возглавил Лигу 1

В четвёртом туре чемпионата Франции «Марсель» удачно сыграл против «Ниццы» и вышел в лидеры соревнований.
Мельвен Бар стал автором первого супершанса, зарядив ударом с лета в штангу. Через три минуты защитник гостей перехватил навес, а Нил Мопе головой добавил мяч в сетку - 1:0. На 53-й минуте дальним ударом Луис Энрике удвоил перевес «Олимпика». А на 75-й - хозяева остались вдесятером после второго предупреждения для Дерека Корнелиуса, он тянул время.
2:0 в итоге, «Марсель» на вершине с 10 очками, соперник (4) делит восьмую строчку.
Протокол игры
|(1:0) Мопе Нил40'
|(2:0) Луис Энрике I53'
Рульи Херонимо•Ронжье Валентин 64'73' (Лирола Поль (73') •Корнелиус Дерек 63'• 75'Брассье Лилиан• 19'Мурильо Микаэль•Кондогбия Жоффрей•Хёйбьерг Пьер-Эмиль•Гринвуд Мэйсон90' (Меите Бамо (90') •Арит Амин72' (Роу Джонатан (72') • 90'Луис Энрике I82' (Гарсия Улиссес (82') •Мопе Нил72' (Коне Исмаэль (72')
Булка Марцин•Ндайишимийе Юссуф•Абдель Монем Мохамед•Данте Бонфим 13'69' (Абди Али (69') • 78'Клосс Жонатан•Росарио Пабло79' (Лоше Том (79') •Н'Домбеле Тангай87' (Диоп Софьян (87') •Бар Мельвен•Чо Мохамед-Али69' (Буанани Бадредин (69') •Гессан Эванн•Бога Жереми68' (Мукоко Юссуфа (68')
Запасные: Менди Антуан•Дюпе Максим•Victor Orakpo•Камара Иссиага
14 сентября. Стадион "Велодром" (Марсель).
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