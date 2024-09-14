«Марсель» уверенно обыграл «Ниццу» и возглавил Лигу 1

В четвёртом туре чемпионата Франции «Марсель» удачно сыграл против «Ниццы» и вышел в лидеры соревнований.

Мельвен Бар стал автором первого супершанса, зарядив ударом с лета в штангу. Через три минуты защитник гостей перехватил навес, а Нил Мопе головой добавил мяч в сетку - 1:0. На 53-й минуте дальним ударом Луис Энрике удвоил перевес «Олимпика». А на 75-й - хозяева остались вдесятером после второго предупреждения для Дерека Корнелиуса, он тянул время.

2:0 в итоге, «Марсель» на вершине с 10 очками, соперник (4) делит восьмую строчку.