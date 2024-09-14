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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» уверенно обыграл «Ниццу» и возглавил Лигу 1

14 Сентября 2024 • 20:01 Комментировать
Марсель
2:0
Ницца
окончен

В четвёртом туре чемпионата Франции «Марсель» удачно сыграл против «Ниццы» и вышел в лидеры соревнований.

Мельвен Бар стал автором первого супершанса, зарядив ударом с лета в штангу. Через три минуты защитник гостей перехватил навес, а Нил Мопе головой добавил мяч в сетку - 1:0. На 53-й минуте дальним ударом Луис Энрике удвоил перевес «Олимпика». А на 75-й - хозяева остались вдесятером после второго предупреждения для Дерека Корнелиуса, он тянул время.

2:0 в итоге, «Марсель» на вершине с 10 очками, соперник (4) делит восьмую строчку.

Протокол игры  
Марсель2:0Ницца
(1:0) Мопе Нил40'  
(2:0) Луис Энрике I53'  
Рульи ХеронимоРонжье Валентин  64' 73' (Лирола Поль ( 73') Корнелиус Дерек  63'  75'Брассье Лилиан  19'Мурильо МикаэльКондогбия ЖоффрейХёйбьерг Пьер-ЭмильГринвуд Мэйсон 90' (Меите Бамо ( 90') Арит Амин 72' (Роу Джонатан ( 72'  90') Луис Энрике I 82' (Гарсия Улиссес ( 82') Мопе Нил 72' (Коне Исмаэль ( 72')
Запасные: Ваи ЭльеКарбони ВалентинДе Ланге ЖеффриБалерди Леонардо
Булка МарцинНдайишимийе ЮссуфАбдель Монем МохамедДанте Бонфим  13' 69' (Абди Али ( 69'  78') Клосс ЖонатанРосарио Пабло 79' (Лоше Том ( 79') Н'Домбеле Тангай 87' (Диоп Софьян ( 87') Бар МельвенЧо Мохамед-Али 69' (Буанани Бадредин ( 69') Гессан ЭваннБога Жереми 68' (Мукоко Юссуфа ( 68')
Запасные: Менди АнтуанДюпе МаксимVictor OrakpoКамара Иссиага
14 сентября. Стадион "Велодром" (Марсель).
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