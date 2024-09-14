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Чемпионат Франции. Лига 1

Луис Энрике – об успехе Баркола: «В прошлом году люди говорили, что он не готов к Лиге чемпионов»

14 Сентября 2024 • 05:46 Комментировать
ПСЖ
...
Брест
1 1.30 X 6.00 2 10.00
Через 15 ч. 19 мин.

Наставник «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал прорыв Брэдли Баркола.

22-летний вингер забил четыре гола в трёх поединках нынешнего розыгрыша Лиги 1, а также отпраздновал дебютный забитый мяч за сборную Франции в недавнем матче Лиги наций против Италии.

«Сейчас все хвалят Баркола, но после прошлогоднего матча с «Ньюкаслом» люди говорили, что он не готов играть в Лиге чемпионов. Нам повезло, что Брэдли – спокойный, рассудительный, скромный и трудолюбивый человек. Он уверенно преодолел трудные моменты после той игры с «Ньюкаслом», – заявил Энрике в преддверии субботней встречи с «Брестом».

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