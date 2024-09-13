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Чемпионат Франции. Лига 1

«Сент-Этьен» набрал первые очки, одолев «Лилль»

13 Сентября 2024 • 23:40 Комментировать
Сент-Этьен
1:0
Лилль
окончен

Не победивший только в матче с «ПСЖ» «Лилль» в четвёртом туре чемпионата Франции гостил у «Сент-Этьена», новичком, проигрывающим всем подряд. «Доги» действовали первым номером, но кроме почти тотального контроля мяча, ничем не выделялись.

На шестой минуте вернувшаяся в Лигу 1 команда повела - Зурико Давиташвили помог Матьё Кафаро открыть счет ударом из пределов штрафной. Лукас Стассин без помех атаковал и умудрился не попасть. У Эдона Жегрова отличный шанс, но мяч попал в перекладину. Стассин еще раз на острие, вот только его дальняя попытка парирована. На 90-й минуте Давиташвили едва не поставил точку, но попал в штангу.

«Сент-Этьен» набрал первые очки и покинул зону вылета. Соперник с 6 баллами делит шестое место.

Протокол игры  
Сент-Этьен1:0Лилль
(1:0) Кафаро Матьё6'  
Ларсонне ГотьеАппиа ДеннисБатубинсика ДиланАбдельамид ЮнисКорню Пьер  61'Эква ПьерДавиташвили ЗурикоМуэффек Аймен 75' (Тардьё Флориан ( 75') Амугу Матис 81' (Сиссоко Ибраим II ( 81') Кафаро Матьё 68' (Олд Бенжамин ( 68') Стассин Лукас 81' (Мутон Луи ( 81')
Запасные: Фомба ЛаминНаде МикаэльПетро ЛеоБушуари БеньяминМобле Брис
Шевалье ЛюкаМёнье ТомаДиаките БафодеРибейро АлешандроСантос Тьяго II 68' (Фернандес-Пардо Матиас ( 68') Гудмундссон Габриэль 76' (Баккер Митчел ( 76') Жегрова ЭдонАндре Бенжамин  54'Буадди Айюб 57' (Дэвид Джонатан ( 57') Кабелла Реми 57' (Гомес Анхель ( 57') Байо Мохамед 57' (Сахрауи Осам ( 57')
Запасные: Гомеш АндреМанди АиссаМанноне ВитоТуре Усман
13 сентября. Стадион "Жоффруа Гишар" (Сент-Этьен).
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