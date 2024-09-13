«Сент-Этьен» набрал первые очки, одолев «Лилль»

Не победивший только в матче с «ПСЖ» «Лилль» в четвёртом туре чемпионата Франции гостил у «Сент-Этьена», новичком, проигрывающим всем подряд. «Доги» действовали первым номером, но кроме почти тотального контроля мяча, ничем не выделялись.
На шестой минуте вернувшаяся в Лигу 1 команда повела - Зурико Давиташвили помог Матьё Кафаро открыть счет ударом из пределов штрафной. Лукас Стассин без помех атаковал и умудрился не попасть. У Эдона Жегрова отличный шанс, но мяч попал в перекладину. Стассин еще раз на острие, вот только его дальняя попытка парирована. На 90-й минуте Давиташвили едва не поставил точку, но попал в штангу.
«Сент-Этьен» набрал первые очки и покинул зону вылета. Соперник с 6 баллами делит шестое место.
Протокол игры
|(1:0) Кафаро Матьё6'
Ларсонне Готье•Аппиа Деннис•Батубинсика Дилан•Абдельамид Юнис•Корню Пьер• 61'Эква Пьер•Давиташвили Зурико•Муэффек Аймен75' (Тардьё Флориан (75') •Амугу Матис81' (Сиссоко Ибраим II (81') •Кафаро Матьё68' (Олд Бенжамин (68') •Стассин Лукас81' (Мутон Луи (81')
Шевалье Люка•Мёнье Тома•Диаките Бафоде•Рибейро Алешандро•Сантос Тьяго II68' (Фернандес-Пардо Матиас (68') •Гудмундссон Габриэль76' (Баккер Митчел (76') •Жегрова Эдон•Андре Бенжамин• 54'Буадди Айюб57' (Дэвид Джонатан (57') •Кабелла Реми57' (Гомес Анхель (57') •Байо Мохамед57' (Сахрауи Осам (57')
Запасные: Гомеш Андре•Манди Аисса•Манноне Вито•Туре Усман
13 сентября. Стадион "Жоффруа Гишар" (Сент-Этьен).
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