«Сент-Этьен» набрал первые очки, одолев «Лилль»

Не победивший только в матче с «ПСЖ» «Лилль» в четвёртом туре чемпионата Франции гостил у «Сент-Этьена», новичком, проигрывающим всем подряд. «Доги» действовали первым номером, но кроме почти тотального контроля мяча, ничем не выделялись.

На шестой минуте вернувшаяся в Лигу 1 команда повела - Зурико Давиташвили помог Матьё Кафаро открыть счет ударом из пределов штрафной. Лукас Стассин без помех атаковал и умудрился не попасть. У Эдона Жегрова отличный шанс, но мяч попал в перекладину. Стассин еще раз на острие, вот только его дальняя попытка парирована. На 90-й минуте Давиташвили едва не поставил точку, но попал в штангу.

«Сент-Этьен» набрал первые очки и покинул зону вылета. Соперник с 6 баллами делит шестое место.