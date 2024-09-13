Не ради денег: Кузяев объяснил, почему хотел бы поиграть в Саудовской Аравии

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев ответил на вопрос, в какой стране он хотел бы завершить футбольную карьеру.

По словам Кузяева, он хотел бы поиграть в Саудовской Аравии или Катаре. Футболист отметил, что его желание больше связано не с финансовой стороной вопроса.

«Это вопрос не столько денег, сколько отношения к религии. За прошедший год я стал гораздо ближе к религии и сейчас понимаю, что хотел бы очутиться в этой атмосфере и осознать, каково жить в мусульманской стране», - цитирует Кузяева «РБ Спорт».

За «Гавр» Далер Кузяев провёл 35 официальных матчей, в которых записал на свой счёт три гола и два результативных паса на партнёров.