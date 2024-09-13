Шанс для Сафонова в «ПСЖ»: Доннарумма пропустил тренировку по радостной причине

Основной голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма пропустил тренировку «ПСЖ» в пятницу. Как сообщает в социальных сетях известный журналист Лоик Танзи, Доннарумма отсутствовал на занятии по радостной причине – итальянец стал отцом.

Ситуация даёт шанс россиянину Матвею Сафонову дебютировать за «ПСЖ» в ближайшем матче. Уже в субботу команда Луиса Энрике сыграет против «Бреста» на своём поле. Игра стартует в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» минувшим летом из «Краснодара». В прессе писали о том, что сумма трансфера составила 20 миллионов евро.