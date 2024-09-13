Минувшим летом форвард Килиан Мбаппе на правах свободного агента перебрался из «ПСЖ» в «Реал». Теперь Мбаппе разбирается со своим бывшим клубом, требуя выплаты задолженности в 55 миллионов евро.

Юридическая комиссия Профессиональной футбольной лиги Франции обязала «ПСЖ» заплатить Мбаппе, но клуб настроен продолжить разбирательство в более высокой инстанции. Чемпионы Лиги 1 считают, что они не должны платить Килиану такую сумму после ухода свободным агентом.

Как сообщает портал Goal, ссылаясь на ESPN, после вердикта юридической комиссии «ПСЖ» отравил Мбаппе сообщение из трёх слов: «Мы не заплатим».

В «ПСЖ» сделали заявление по делу Мбаппе