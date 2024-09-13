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В «ПСЖ» сделали заявление по делу Мбаппе

13 Сентября 2024 • 12:47 Комментировать

Килиан Мбаппе требует от «ПСЖ» 55 миллионов евро как задолженность по заработной плате и бонусам. Юридическая комиссия Профессиональной футбольной лиги обязана клуб выплатить своему экс-игроку эти деньги, но «ПСЖ» будет продолжать борьбу. В клубе дали комментарий по поводу ситуации.

«Для принятия полноценного решения по этому делу правовые полномочия комиссии ограничены. Теперь дело должно быть рассмотрено на другой юридической площадке. Там «ПСЖ» с радостью представит все факты.

Футболист неоднократно публично и в частном порядке брал на себя обязательства, которые должны соблюдаться, ведь клуб предоставил ему беспрецедентные льготы за семь лет в Париже. «ПСЖ» с нетерпением ждёт, что эти обязательства будут подтверждены в надлежащем порядке, если игрок попытается продолжить рассмотрение этого дела, что пагубно сказывается на репутации», - комментарий приводит ESPN.

Напомним, что минувшим летом Килиан Мбаппе перебрался в «Реал».

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