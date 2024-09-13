Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Президент «Марселя» ответил на вопрос о невызове Гринвуда в сборную Англии

13 Сентября 2024 • 04:41 Комментировать
Марсель
...
Ницца
1 1.73 X 3.95 2 4.50
14.09 18:00

Президент «Марселя» Пабло Лонгория рассказал, что думает о нападающем Мэйсоне Гринвуде.

В июле французский клуб купил англичанина у «Манчестер Юнайтед», заплатив за трансфер меньше 30 млн евро. Форвард показывает феноменальную результативность в новой команде: в первых трёх матчах Лиги 1 он отметился пятью забитыми мячами. 

Недавно временный рулевой сборной Англии Ли Карсли признался, что не рассматривал возможность приглашения Гринвуда в национальную команду, несмотря на его впечатляющую игру.

«Я не хочу высказываться на подобного рода темы [о невызове Гринвуда в сборную Англии] из уважения ко всем. Я предпочитаю говорить о том, что делает Мэйсон во Франции и Марселе. Мы крайне довольны его игрой в первые недели здесь. Он ведёт себя образцово, и мы очень рады, что он выступает в нашей команде», – приводит журналист Бен Джейкобс слова главы «Марселя».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Марсель Сборная Англии Пабло Лонгория Мэйсон Гринвуд Ли Карсли ещё теги

Новости по матчу

12 Сентября
15:04
Ставка и прогноз на матч Марсель — Ницца чемпионата Франции — 14 сентября 2024
11 Сентября
21:53
Купленный за 80 млн евро Фофана признался, что думал об уходе из «Челси»
09 Сентября
21:15
Тренер «Марселя» объяснил, почему клуб покинули многие игроки
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАРСЕЛЬ НИЦЦА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Сборная Грузии победила в Албании и возглавила группу лиги В «Реал» хотел подписать Месси Месси назвал величайшего спортсмена в истории Роналду выделил главных претендентов на «Золотой мяч» Клопп вёл переговоры – известна команда Дзюба нашёл новую команду в РПЛ Из «Спартака» уходит нападающий Хамес признал, что ошибался насчёт Месси Игрок «Краснодара» высказался о потере Кордобы «Реал» или «Барселона»: Киммих выбрал следующий клуб
Петух клюнул – игра перевернулась: Италия растерзала Францию, пропустив на 14-й секунде Два топ-клуба хотят забрать Салаха из «Ливерпуля» «Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение Почему «Реал» превратился в «Галактикос»: с чём схожесть нынешней команды и эпохи Зидана Роналду не филонит и решает с замены: Португалия дожала Шотландию голом Криштиану Испанский суперклуб выбирает между Клоппом и Хаби Алонсо Сборная Испании потеряла Ольмо Стала известна дата 1000-го гола Роналду «Барселона» объявила о потере игрока на целый год «Реал» выбрал замену Анчелотти – итальянец может уехать в другую страну
Спортивные новости
«Спартак» выиграл у «Динамо» в московском дерби в КХЛ ЦСКА в овертайме проиграл «Торпедо» в матче КХЛ Дубль Радулова помог «Локомотиву» переиграть «Куньлунь» в матче КХЛ СКА уступил «Трактору» в первом домашнем матче сезона КХЛ Чесноков рассказал, может ли Медведев войти в топ-3 рейтинга АТР Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
13.09.24 в 21:45
Сент-Этьен Сент-Этьен
Лилль Лилль
4.80 3.60 1.71
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Сентября
04:41 · Франция. Лига 1
Президент «Марселя» ответил на вопрос о невызове Гринвуда в сборную Англии
02:00 · Испания. Ла Лига
Советник «ПСЖ» Кампуш: «Мне нравится Ямаль, отличный игрок»
00:40 · Испания. Ла Лига
«Барселона» и «ПСЖ» могли обменяться игроками в конце лета слухи
12 Сентября
23:47 · Италия. Серия А
В «ПСЖ» объяснили, почему отказались от Осимхена
23:30 · Франция. Лига 1
В «ПСЖ» подтвердили переговоры с Доннаруммой
22:27 · Испания. Ла Лига
Хакими принял решение по будущему в «ПСЖ» на фоне слухов о «Реале»
22:01 · Франция. Лига 1
Два полузащитника «ПСЖ» пропустили тренировку из-за травмы
17:50 · Германия. Бундеслига
«Барселона» следит за тремя полузащитниками слухи
15:55 · Испания. Ла Лига
«Барселона» заплатила за Дембеле почти 150 млн евро 1
11:41 · Англия. Премьер-лига
3 клуба из АПЛ хотят пригласить Дэвида летом 2025 года
00:27 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Боруссия» претендуют на новичка сборной Англии слухи
11 Сентября
21:53 · Англия. Премьер-лига
Купленный за 80 млн евро Фофана признался, что думал об уходе из «Челси»
21:27 · Франция. Лига 1
Ловрен может стать одноклубником Оздоева и Чалова слухи
16:56 · Франция. Лига 1
Спор Мбаппе и «ПСЖ»: Юридическая комиссия рассмотрела вопрос
11:01 · Испания. Ла Лига
Нападающий «Реала» с ценником 110 млн евро может уйти в «ПСЖ»
08:21 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший летний трансфер среди дорогих переходов
07:59 · Россия. Премьер-лига
Шелия оценил переход Сафонова в «ПСЖ»
02:26 · Англия. Премьер-лига
​Кантона-ретроград - выступил против социальных сетей
02:03 · Испания. Ла Лига
​Дюгарри: «Мбаппе совершенно выключен»
01:52 · Англия. Премьер-лига
Мбаппе был готов перейти в английский топ-клуб – известны детали слухи
01:10 · Франция. Лига 1
Дюгарри считает, что у Мбаппе развилась «звёздная болезнь» 1
00:38 · Франция. Лига 1
​Ротен беспощаден по отношению к Дешаму: «Он утратил контроль над командой»
10 Сентября
23:28 · Франция. Лига 1
Луис Энрике сказал Дембеле, сколько голов тот забьёт за сезон
20:51 · Франция. Лига 1
Стамбули нашёл новый клуб во Франции официально
18:33 · Россия. Премьер-лига
Сафонов вернулся в расположение «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем