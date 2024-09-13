Президент «Марселя» ответил на вопрос о невызове Гринвуда в сборную Англии

Президент «Марселя» Пабло Лонгория рассказал, что думает о нападающем Мэйсоне Гринвуде.

В июле французский клуб купил англичанина у «Манчестер Юнайтед», заплатив за трансфер меньше 30 млн евро. Форвард показывает феноменальную результативность в новой команде: в первых трёх матчах Лиги 1 он отметился пятью забитыми мячами.

Недавно временный рулевой сборной Англии Ли Карсли признался, что не рассматривал возможность приглашения Гринвуда в национальную команду, несмотря на его впечатляющую игру.

«Я не хочу высказываться на подобного рода темы [о невызове Гринвуда в сборную Англии] из уважения ко всем. Я предпочитаю говорить о том, что делает Мэйсон во Франции и Марселе. Мы крайне довольны его игрой в первые недели здесь. Он ведёт себя образцово, и мы очень рады, что он выступает в нашей команде», – приводит журналист Бен Джейкобс слова главы «Марселя».