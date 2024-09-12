В «ПСЖ» подтвердили переговоры с Доннаруммой

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма может заключить с клубом новый контракт.

Разговоры о планах парижского гранда продлить соглашение с итальянцем велись ещё летом. Теперь это подтвердил спортивный советник клуба Луиш Кампуш: «Мы работаем над продлением контракта с Доннаруммой», – цитирует функционера инсайдер Николо Скира. Текущий договор 25-летнего вратаря действует до 2026 года, а новый, как ожидается, будет рассчитан до лета 2028.

Джанлуиджи Доннарумма перебрался в «ПСЖ» в 2021 году из «Милана» на правах свободного агента. На счету стража ворот 117 матчей за французский коллектив.