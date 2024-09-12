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Чемпионат Франции. Лига 1

Два полузащитника «ПСЖ» пропустили тренировку из-за травмы

12 Сентября 2024 • 22:01 Комментировать
ПСЖ
...
Брест
1 1.30 X 5.90 2 9.50
14.09 22:00

Сразу два полузащитника «Пари Сен-Жермен» были вынуждены пропустить тренировку команды.

Речь о Уоррене Заире-Эмери и Витинье – оба футболиста не участвовали в командной занятии парижан в четверг из-за повреждений. Впрочем, по данным журналиста Бенжамена Куаре, оба хавбека выбыли ненадолго.

Известно, что Заир-Эмери уже близок к возвращению в строй. Ожидается, что он успеет набрать форму к матчу Лиги чемпионов против «Жироны», который состоится в среду. Перед этим команде Луиса Энрике предстоит встретиться с «Брестом» в рамках Лиги 1 – поединок запланирован на субботу.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции с девятью очками после трёх туров.

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