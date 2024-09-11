Хорватский защитник «Лиона» Деян Ловрен близок к смене клубной прописки. Новостью об этом в соцсети делится инсайдер Фабрицио Романо. По его информации, клубы близки к договорённости.

Напомним, что Ловрен стал частью «Лиона» в позапрошлом сезоне после ухода из питерского «Зенита». Контракт с «ткачами» связывает хорвата до окончания текущего сезона, в котором он ни разу не вышел на футбольное поле.

ПАОК – действующий чемпион Греции, сыграет греческий клуб в этом сезоне в Лиге Европы. Выступают за греческий клуб россияне Фёдор Чалов и Магомед Оздоев, с которым Ловрен прекрасно знаком по «Зениту».