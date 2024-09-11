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Спор Мбаппе и «ПСЖ»: Юридическая комиссия рассмотрела вопрос

11 Сентября 2024 • 16:56 Комментировать

Килиан Мбаппе требует от «ПСЖ» погашения задолженности, которая оценивается в 55 миллионов евро. Речь идёт о долге гранда Лиги 1 перед звёздным нападающим по зарплате и бонусам.

Как сообщает RMC Sport, юридическая комиссия Профессиональной футбольной лиги (LFP) в среду провела встречу с юристами «ПСЖ» и Мбаппе. Комиссия убедила обе стороны в необходимости сотрудничества. Цель заключается в том, чтобы Мбаппе и парижане договорились о решении вопроса в досудебном порядке.

Напомним, что в летнее трансферное окно Килиан Мбаппе перебрался из «ПСЖ» в «Реал» в статусе свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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