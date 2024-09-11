Дюгарри считает, что у Мбаппе развилась «звёздная болезнь»

Бывший французский нападающий Кристоф Дюгарри продолжает критиковать Килиана Мбаппе, который, покинув «ПСЖ» в направлении мадридского «Реала», тут же превратился в изгоя для прессы в его родной стране. Недавно Дюгарри уже высказывался по поводу Мбаппе, и он всё никак не может успокоиться.

- С самого начала его карьеры пресса постоянно восторгалась им, какой он не по годам взрослый, сильный и рассудительный. Я думаю, что всё это в итоге вскружило Мбаппе голову. Он начал думать, что на поле от него зависит всё, взвалив на себя слишком многое, - цитирует слова Дюгарри RMC Sport.