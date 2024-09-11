​Ротен беспощаден по отношению к Дешаму: «Он утратил контроль над командой»

Бывший футболист французской сборной Жером Ротен считает бессмысленным дальнейшее нахождение у руля команды Дидье Дешама. По мнению Ротена, тот утратил контроль над командой, с которой выиграл чемпионат мира в 2018 году. К таким выводам Ротен пришёл после просмотра матча Лиги наций со сборной Италии, в котором французы потерпели поражение со счётом 1:3.

- Я думаю, что Дешам утратил контроль над командой. Всё, что я вижу, очень сильно настораживает. Я говорю о поведении игроков на поле, - цитирует слова Жерома Ротена RMC Sport.

Напомним, что Дидье Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года.